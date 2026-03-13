第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内で行われ、映画「ドールハウス」（矢口史靖監督・脚本）の長澤まさみが優秀主演女優賞を受賞した。元日に映画監督の福永壮志氏との結婚を発表後、初の公の場となった。白のロングドレス姿で場内を魅了。役を演じるにあたって「あり得ないようなことが起こっていくのを目の当たりにしていくことで、いろんな感情のバリエーションが出てくるのかなと思った。きっと監督もそれを期