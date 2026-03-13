第49回日本アカデミー賞の授賞式が13日、都内のホテルで行われ、李相日監督（52）の「国宝」が作品、監督、吉沢亮（32）の主演男優賞など最多の10部門で最優秀賞に輝いた。興行収入203億円を超え、邦画実写の記録を更新し続ける「国宝」が強さを見せつけた。作品賞で主演・吉沢らキャスト、スタッフとともに登壇した李監督は「言うことが見つからないくらい（うれしい）。この場に立てた喜びは生涯忘れないでしょう」と感慨深