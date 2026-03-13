第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内のホテルで行われ大ヒット映画「国宝」（李相日監督）の吉沢亮が最優秀主演男優賞を受賞した。名前を呼ばれた吉沢は壇上で、プレゼンターを務めた共演の横浜流星と熱い抱擁を交わした。「僕の名前を呼んでくれて、ブロンズを渡してくれた横浜流星と大変な稽古期間を乗り越え、彼がいなかったらこの場に立つことはできなかった…。映画にとっても、僕自身にとっても偉大な存在でし