＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪「国宝」が作品、李相日監督（52）の監督、吉沢亮（32）の主演男優はじめ脚本、音楽、撮影、照明、美術、録音、編集と、正賞全13部門中、10部門で最優秀賞を受賞。全13部門を独占した1997年（平9）の第20回「Shall weダンス？」（周防正行監督）に肉薄した。李監督は「もう、特に言うべきことが見当たらないくらい…こういう時、何て言ったらいいん