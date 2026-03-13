新年度予算案は１３日夜、衆議院本会議で採決が行われ、自民党、日本維新の会などの賛成多数で可決した。高市早苗首相は予算案の年度内の成立に強い意欲を示していた。一方、中道改革連合、国民民主党、チームみらいなどすべての野党は、衆議院での審議時間が５９時間と異例の短さなどを主張し、一般会計で過去最大の１２２兆３０９２億円の同予算案に反対した。採決に先立って同予算に反対の立場で討論に立った中道の中野ひ