俳優の佐藤二朗が、13日に東京･品川のグランドプリンスホテル新高輪で行われた、第49回日本アカデミー賞の授賞式で最優秀助演男優賞を受賞した。佐藤二朗映画『爆弾』で最優秀助演男優賞を受賞した佐藤。「これは泣くな〜。こんな泣くかな最優秀!」と感極まった様子で喜びを爆発させる。「個人的なことを言うと、あまり日本映画を観ていなくて。その理由はとっても恥ずかしいものです。それは嫉妬を感じるからです」と話した佐藤。