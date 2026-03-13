2024年天皇賞（春）（G1）などを制したテーオーロイヤル（牡8・栗東・岡田稲男厩舎）が、3月13日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道浦河町のイーストスタッドで種牡馬となる予定。【天皇賞・春】菱田裕二騎乗・テーオーロイヤルが抜け出して、人馬ともにG1初制覇菱田裕二騎手とのコンビで天皇賞・春Vテーオーロイヤルは2018年3月6日生まれ。父リオンディーズ、母メイショウオウヒという血統で、馬主は小笹公也氏。現役時