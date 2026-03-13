【モデルプレス＝2026/03/13】女優の瀬戸朝香、日本テレビの市來玲奈アナウンサーが13日、都内にて開催されたNY発のラグジュアリーショッピングサイト「GILT（ギルト）」のレセプションパーティー「GILT Finest TRUNK SHOW」に出演。市來アナがMCを担当し、瀬戸が子育てや仕事復帰について語った。【写真】元乃木坂の日テレアナ、ミニスカで美脚◆瀬戸朝香＆市來玲奈アナ、華やかルックで登場瀬戸はパンツルック、市來アナは膝まで