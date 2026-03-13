【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは第８日の１３日、スノーボード男子バンクドスラロームの下肢障害ＬＬ１決勝で、小栗大地（ＳＣＳＫ）が銀メダルに輝いた。日本勢の冬季パラリンピック通算では１００個目のメダル。小須田潤太（オープンハウス）は５位だった。女子バンクドスラロームの下肢障害ＬＬ２決勝で、坂下恵里（三菱オートリース）は７位。アルペンスキー男子