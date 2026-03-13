重慶市教育委員会と市級の関係当局は12日、共同で「市全域の小中学校において春・秋休み実施を模索することに関する指導的意見」を発表した。同市の小中学校で今年から春・秋休みが導入される。「意見」は、各学年で春休みと秋休みを実施すると明文化している。時期については原則的に4月か5月に春休みを、11月に秋休みを導入し、各2〜3日と提案されている。法定の祝祭日や週末、少数民族の祝祭日、運動会、労働ウイークなどと組み