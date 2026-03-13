気に入らない人間関係をさっさと終わらせてしまう人がいますが、中には「しぶとく続ける」ことで自分自身が成長できる関係もあります。「うざくても、捨てない方がいい人間関係」には、どんなものがあるのでしょうか？【マンガ】夫を「いつ捨てるか」考えてしまう42歳。権力者に弱い夫の“華麗なる人脈”自慢にうんざり前提：「傷つけ合ってしまう相手」とは離れた方がいいまず、前提としては、「一緒にいると傷つけ合ってしまうよ