第49回日本アカデミー賞の授賞式が13日、都内のホテルで行われ、最優秀主演男優賞は「国宝」（李相日監督）の吉沢亮（32）が受賞した。吉沢の日本アカデミー賞受賞は第43回（2020年）の「キングダム」の最優秀助演男優賞以来で、主演賞は初めてとなった。任侠の一門に生まれながら歌舞伎の名家に引き取られ、芸の道に人生をささげる主人公・立花喜久雄の50年を描いた物語。興行収入203億円を超えるヒットを記録し、2003年公開