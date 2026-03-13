ロックバンド・LUNA SEAが12日、東京・有明アリーナでドラマーの真矢さんを追悼するライブを開催しました。LUNA SEAが開催したのは、去年12月に予定していたライブの振り替え公演です。先月亡くなったドラマーの真矢さんは病気を患いながらも、このステージで復帰することを目指していました。今回は、親交のあるドラマー、SIAM SHADEの淳士さんが代役を務め、その隣に真矢さんがたたく予定だったドラムセットも常設されました。ラ