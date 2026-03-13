日本高野連は１３日、Ｕ―１８日本代表のヘッドコーチに前関大北陽監督の新納弘治氏（６４）、コーチに北海の平川敦監督（５４）と明豊の川崎絢平監督（４４）に委嘱したと発表した。平川監督は、広島のドラフト１位・平川蓮外野手の父。期間は来年のＵ―１８Ｗ杯まで。すでに、東洋大姫路の岡田龍生監督が指揮を執ることが決まっている。今夏のＵ―１８アジア選手権（台湾）に向けた代表候補選手強化合宿は、４月３〜５日に関