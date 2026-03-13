ドル円のピボットは１５９．３０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:46現在） ドル円 現値159.21高値159.69安値159.01 160.28ハイブレイク 159.98抵抗2 159.60抵抗1 159.30ピボット 158.92支持1 158.62支持2 158.24ローブレイク ユーロ円 現値182.89高値183.65安値182.30 184.94ハイブレイク 184.30抵抗2 183.59抵抗1 182.95ピボット 182.24支持1