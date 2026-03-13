ドル円は１５９円台前半推移＝NY為替序盤 日本時間午後１０時１７０分現在のドル円は１ドル＝１５９.３３円。きょうの為替 場、東京市場午後に１５９円６９銭を付けた後、少し下げて海外市場はもみ合いに終始している。中東情勢への警戒感が継続も、目立った新規材料がなく、この時間帯までトランプ大統領の目立った発言なども見られないことから、少し様子見ムードとなっている。 ユーロドルは欧州市場に