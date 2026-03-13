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ダウ平均反発してスタート、ナスダックもプラス圏スタート＝米国株オープン NY株式13日（NY時間09:31）（日本時間22:31） ダウ平均47014.68（+336.83+0.71%） ナスダック22420.57（+108.59+0.48%） CME日経平均先物53905（大証終比：+535+0.99%）