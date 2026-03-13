日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催され、映画『国宝』の吉沢亮（32）が最優秀主演男優賞に輝いた。【写真】泣けてくる…熱いハグを交わす”国宝コンビ”吉沢亮＆横浜流星プレゼンターは、昨年映画『正体』で同賞を受賞した俳優・横浜流星。ステージ上で実現した“国宝コンビ”の2ショットには歓声が上がり、司会の羽鳥慎一も興奮気味にコメントする場面