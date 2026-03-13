【ワシントン共同】米商務省が13日発表した2025年10〜12月期の実質国内総生産（GDP、季節調整済み）改定値は、年率換算で前期比0.7％増だった。速報値の1.4％増を下方修正した。速報値の維持を見込んだ市場予想を下回った。個人消費は速報値の2.4％増から2.0％増に、設備投資は3.7％増から2.2％増に下方修正した。輸出は0.9％減から3.3％減に、政府支出は5.1％減から5.8％減にそれぞれマイナス幅を拡大した。これらが全体の修