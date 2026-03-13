声優の池田昌子さんが亡くなったことを受け、『銀河鉄道999』で共演し、同作で星野鉄郎の声を務めた野沢雅子さんが追悼しました。東京俳優生活協同組合（俳協）の公式サイトによると、池田さんは3日に脳出血のため亡くなったということです。87歳でした。池田さんがメーテル役を務めたアニメ『銀河鉄道999』で共演した野沢さん。所属事務所を通じて「メーテル、あなたの訃報を聞いた時、涙が溢（あふ）れて止まりませんでした」と