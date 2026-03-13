＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪「ドールハウス」（矢口史靖監督）で優秀主演女優賞を受賞した長澤まさみ（38）が、今年1月1日に、20年の映画「アイヌモシリ」、23年「山女」で知られる福永壮志監督（43）と結婚を発表後、初めて公の場に姿を見せた。左手薬指に指輪はなかったが終始、笑顔だった。トークでは「まぁ、この作品はホラーということもあって、何でこんなことになっていく