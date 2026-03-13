M!LKの楽曲『好きすぎて滅！』が、13日発表の最新「オリコン週間カラオケランキング」で1位に輝きました。1/12付での米津玄師さんの『IRIS OUT』以来、9週ぶりに1位が交代し、M!LKとして自身初の週間カラオケランキング1位を獲得しました。去年10月にデジタル配信が開始された『好きすぎて滅！』。「オリコン週間カラオケランキング」に初登場したのは2026/1/5付の41位。その後、2/2付で7位、さらに3/2付で3位、翌3/9付で2位と徐々