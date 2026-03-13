＜第49回日本アカデミー賞授賞式＞◇13日◇東京・グランドプリンスホテル新高輪吉沢亮（32）が「国宝」（李相日監督）で最優秀主演男優賞を初受賞した。前年度に「正体」で同賞を受賞したプレゼンターの横浜流星（29）は「国宝」で、生い立ちも才能も異なるも互いに高め合い、芸に青春をささげていく歌舞伎俳優の2人を演じ合い、1年半にわたって歌舞伎の稽古もともにした間柄。それだけに、横浜が「『国宝』の吉沢亮さんです」と発