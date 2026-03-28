【2026年3月28日更新】展示会場の画像を追加しました。イッセイ ミヤケのメンズブランド「アイム メン（IM MEN）」が、2026年春夏コレクション「DANCING TEXTURE」の着想源となった陶芸家 加守田章二にフォーカスした特別展示「加守田章二とIM MEN」を京都国立近代美術館で開催する。会期は3月28日から6月21日まで。同館のコレクション・ギャラリーのチケットで観覧できる。【画像をもっと見る】加守田は1933年に大阪で生まれ