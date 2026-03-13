【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、4月11日と12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催する『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』の第4弾となる新ビジュアルを公開した。 ■新ビジュアルにはグループの未来を見据えた姿が 3月13日22時に1回限りで公開された、最新映像商品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』に収録されている四期生による楽曲「死んだふり」の最後に解禁