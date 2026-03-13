熊本県八代市は１３日、小野泰輔市長（５１）が昨年１２月に自家用車で高速道路を時速１５２キロで走行し、道交法違反（速度超過）の疑いで摘発されたと発表した。罰金８万円の略式命令と、９０日間の運転免許停止処分を受けたという。発表などによると、小野氏は昨年１２月１８日午前８時半頃、熊本市の自宅から八代市役所に向かうため、車を運転。九州道で法定速度（時速１００キロ）を５２キロ超過した。小野氏は「行政の