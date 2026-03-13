付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、「結婚」か「別れ」を決断する7日間の旅行に密着するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が、3月12日に放送された。スタジオではヒコロヒーや藤本美貴らが見守る。【映像】水着姿で意見をぶつけ合う一部始終番組内でのリノ（28）とナオキ（29）の温泉での話し合いは、思わぬ方向へとヒートアップしていく。バツ1の彼氏・ナオキが