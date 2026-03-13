ドラゴンゲート１３日の新宿フェイス大会でオープン・ザ・ドリームゲート王者・菊田円（２６）への次期挑戦権をかけたバトルロイヤルが緊急開催され、ＫＡＩ（４２）が優勝を勝ち取った。この日の大会は極悪軍「我蛇髑髏」が全面プロデュース。メインイベントでは我蛇髑髏メンバーの加藤良輝と全日本プロレスの安齊勇馬と一騎打ちが行われたが、加藤が惜しくも敗北した。試合後大会を締めるため、我蛇髑髏の菊田、ＫＡＩ、加