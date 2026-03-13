NELKEが、ソニー・ミュージックレーベルズのエピックレコードジャパンより、メジャーデビュー曲「Bouquet」を4月1日に配信リリースすることを発表した。「Bouquet」は、壮大に広がるバンドサウンドの中に繊細な儚さを宿したアップテンポのロックチューンになっており、。これまで紡いできた言葉の断片をそっと散りばめながら、歩んできた時間、そしてその時間をともにしてきた存在への想いを花束のように束ねた1曲に仕上がっている