【モデルプレス＝2026/03/13】女優の長澤まさみが13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。優秀主演女優賞を受賞した。【写真】長澤まさみ、美スタイル際立つドレス姿◆長澤まさみ、スピーチ中にゲスト登場「ドールハウス」は、愛らしい人形が一転、家族を翻弄してゆくスリリングな面白さ、そして人形に隠された秘密が徐々に解き明かされる謎解きミステリー