俳優の河内大和が13日、都内で開催された「第49回日本アカデミー賞授賞式」に出席。河内は『８番出口』にて新人俳優賞を受賞したが「『まだまだ新人として頑張れるんだ』と背中を押していただいた気持ちです」と晴れやかな笑顔を見せていた。【フォト集】＜第49回日本アカデミー賞＞レッドカーペットに豪華俳優陣が集結！河内が受賞した『８番出口』は、KOTAKE CREATE製作の同名ゲームを基に、地下通路に迷いこんだ男性が、異