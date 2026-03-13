umbrellaが、6月23日に大阪・心斎橋BIG CATにて主催ライヴ＜路地裏サーチライト＞の開催を発表した。2014年より不定期で開催されている＜路地裏サーチライト＞。2026年も2025年に引き続き、umbrellaの地元・大阪のBIG CATでの開催となる。出演はumbrellaのほか、3年連続出演となるメリー、ウタモノながら激しいライヴパフォーマンスに定評のあるザアザア、有村竜太朗というラインナップが揃った。チケットのオフィシャル先行受付は