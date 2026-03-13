アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が１３日までにＳＮＳを更新。デコルテ全開のコーデを公開した。自身のインスタグラムに「どうー？」と記すと、上目遣いのショットを披露。大谷はデコルテ全開のオフショルダーに黒のミニスカートを合わせたコーデを公開。髪の毛は緩く巻き、さまざまな角度からのショットを投稿した。この投稿に「映美里ちゃんの大人可愛コーデはめちゃくちゃ似合うですね」「可