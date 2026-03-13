元宝塚歌劇団の9頭身女優・吉田莉々加が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。同日発売の「FRIDAY」でカラーグラビアを飾り「初袋とじふふふ」と報告した。 【写真】吉田莉々加のインスタグラム＠ririca_yoshidaより カメラ目線で挑発的な表情な吉田はレーシーな素材を身にまとい、薄々なけしからん姿。よく鍛えられた大腿四頭筋を披露し、フォロワーからは「綺麗、かっ