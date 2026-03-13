中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月13日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は13日の定例記者会見で、イランで小学校への爆撃により犠牲となった児童に深い哀悼の意を表し、遺族に心からのお見舞いを述べた。その上で、中国紅十字会（赤十字）が児童の遺族への見舞いと弔慰のため、20万ドル（1ドル＝約159円）の緊急人道支援をイラン赤新月社に提供することを決めたと明らかにした。郭氏