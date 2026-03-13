中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月13日】中国商務部は13日、日本、カナダ、インド原産のハロゲン化ブチルゴムに対する反ダンピング調査の最終裁定を発表した。日本産とカナダ産には14日から反ダンピング関税を課す一方、インド産については調査を終了した。