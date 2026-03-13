5人組グループ・嵐の二宮和也が13日、自身の公式Xを更新。嵐ラストツアーがついに開幕したきょう、開演前後に寄せた短いメッセージに注目が集まっている。【写真】豪華な海鮮丼を公開！なんと…二宮和也が海鮮丼を嵐は、きょう13日から15日までの3日間、北海道・札幌ドームでラストツアーの北海道公演を開催。2020年12月31日をもって活動休止して以来、約5年の時を経てファンの前に姿をみせたこととなる。二宮は開演前である