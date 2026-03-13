第49回日本アカデミー賞授賞式が3月13日にグランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールで開催され、話題賞の作品部門に『ファーストキス 1ST KISS』、俳優部門に『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』から松村北斗が選ばれた。『ファーストキス 1ST KISS』の監督・塚原あゆ子、主演を務めた松たか子、共演の松村が登壇しスピーチを行った。 参考：2025年は松村北斗の