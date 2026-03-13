力強く勝ち切った。オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、現地３月13日にホスト国は準々決勝で北朝鮮と対戦。開始９分にMFケネディが先制弾、後半が始まってすぐの47分にFWカーが追加点をゲット。65分に１点を返されるも、そのまま２−１で逃げ切った。試合後のフラッシュインタビューで、先制点の起点にもなったカーは「最も重要なことは勝利です」と笑顔を見せる。――チームの守備は改善されました。その点