お笑いコンビ、紅しょうがの熊元プロレス（35歳）が、テレビ番組で「かわいい」と言われることへの違和感を話し、話題になっている。「かわいいわけないっていうのは小3のときから感覚としてあった。“強そう”とか言ってほしいです」とも述べている。自分のキャラクターや希望を分かっている人間にとって、「かわいい」と言われたとき、どう返したらいいか分からなくなるものなのだろう。自虐がすぎると言われるかもしれないが、