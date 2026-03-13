元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは3月13日、自身のInstagramを更新。白いワンピース姿の写真を公開しました。【写真】中川安奈の圧巻のボディライン「Dressyなワンピースがとっても素敵」中川さんは「私にとって【人生初の雑誌連載がスタート】しました」とつづり、7枚の写真を投稿。1、4〜7枚目では、白いワンピースを着用したソロショットを披露しています。上半身はタイトなデザインで