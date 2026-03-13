Snow Manの佐久間大介さんは3月13日、自身のInstagramを更新。映画のオフショットを披露しました。【写真】佐久間大介の映画オフショット「拳銃構えてるさっくん…ほんとっカッコいい」佐久間さんは「#映画スペシャルズオフショット#ガンアクション リハーサル＆本番off shot」とつづり、自身が主演を務める映画『スペシャルズ』のオフショットを15枚載せています。1〜5枚目は、ガンアクションのリハーサルの様子で、佐久間さ