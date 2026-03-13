【ワシントン共同】米商務省が13日発表した1月の個人消費支出（PCE）物価指数は、前年同月比で2.8％上昇した。伸び率は3カ月ぶりに縮小した。2.9％上昇を見込んだ金融市場の予想を下回った。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は3.1％の上昇だった。食品は2.0％上昇、エネルギーは0.8％下がった。PCE物価指数の前月比上昇率（季節調整済み）は0.3％。コア指数は0.4％上昇だった。PCEは前月比0.4％増。個人所得