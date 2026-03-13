第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）侍ジャパンの菊池雄星投手（34）の瑠美夫人（39）が、13日放送の日本テレビ系「人生が変わる1分間の深イイ話ワールドベースボールクラシック特別編」（後7・00）の密着取材を受け、夫の登板を見守る様子が放送された。1次ラウンド第2戦の韓国戦が行われた7日に密着を受けた。菊池が先発登板した一戦だった。瑠美夫人は「昨日、夜中の3時半に目が覚めてしまいまして、そこから