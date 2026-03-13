【モデルプレス＝2026/03/13】俳優の河内大和が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミールにて行われた「第49回日本アカデミー賞 授賞式」に出席。新人俳優賞を受賞した。【写真】「８番出口」話題俳優「日アカ」にブレイズヘアで登場◆河内大和「８番出口」で新人俳優賞「８番出口」は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が制作し、累計販売本数200万超の世界的ヒットを記録したゲーム「８番