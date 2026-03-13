第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内で行われ、映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）の森田望智が最優秀助演女優賞を受賞した。１４歳でデビュー後、Ｎｅｔｆｌｉｘ「全裸監督」（２０１９年）で脚光を浴びたが、その間、約８年の下積み生活を経験。当時の思い出が鮮明によみがえった。「大学生の頃にオーディションが受からず、お芝居はやめた方がいいのかなと思っていた。その年（＝２０１８年）の日本アカデ