第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、都内で行われ、映画「国宝」（李相日監督）の見上愛が新人賞を受賞した。司会を務めた河合優実に言及。「私がこのお仕事を始める前からの親友。この仕事を始めようかなと思うきっかけになった、かわいい優実が司会の年に同じステージに立ててうれしいです」と喜びを分かち合った。撮影期間を振り返り、「いい現場ってどうやったら作れるんだろうと考えていて（作品に）関わる全て