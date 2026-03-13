ラグビーのリーグワン2部の東葛は13日、暴行の疑いで逮捕されたCTBロトアヘア・アマナキ大洋（35）との契約を同日付で解除したと発表した。管理責任を明確にするため、チーム幹部ら関係者の処分を行う予定としている。東葛は「信頼と期待を裏切る事態となったことを心よりおわび申し上げる」などとするコメントを出した。