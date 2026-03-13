俳優の石原さとみさん（39）が12日、飲料メーカーの新商品と新CM発表会に登場。家庭で大事にしている時間について明かしました。CM撮影について「数年ぶりに外でのロケだった」と話した石原さん。共演した子役との撮影を振り返り「外で風を浴びながら子供たちと一緒に撮影できて、あの解放感とか本物の風を浴びながらの空間がとてもすがすがしくて、子供のエネルギーもパワフルでとっても楽しい現場でした」と語りました。また、石