NMB48安部若菜（24）が13日、自身のXを更新。グループからの卒業を発表した。「NMB48を卒業します！16歳で加入して、気づけば8年。どんな時も背中を押してくれる皆さんと、素敵な環境の中で、たくさんの愛をいただきました」と感謝した。「卒業は夏頃を予定しています。それまでは、ありったけの感謝を伝えさせてください！出会ってくれて、本当にありがとう」と呼びかけた。18年、第3回AKB48グループドラフト会議を経てNMB48に加